Появились новые подробности конфликта Бритни Спирс и Кевина Федерлайна

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн не доволен суммой алиментов, которую платит его бывшая жена. Ежемесячную сумму он попросил удвоить, ведь денег не хватает на содержание двух сыновей — 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдана. Правда, Бритни прогибаться под требованиями не собирается и решила узнать, на что ее бывший возлюбленный тратит выплачиваемые деньги. Отец Спирс — Джейми — стал на поддержку дочери и обвинил танцора в жажде наживы и не намерен идти на поводу у бывшего зятя.



Конфликт набирает обороты и вчера стало известно о том, что Джейми в письменном виде обратился к бывшему мужу дочери дабы сесть за стол переговоров и определится с тем, на что будут уходить деньги. Официального ответа от представителей Федерлайна на заявление отца не поступило, а адвокат лишь уверил, что удваивать сумму нужно не просто так. Видите ли, нынешних алиментов не хватает, чтобы удовлетворить прихоти Шона и Джейдана, к которым они привыкли, находясь со своей матерью.

Напомним, что в 2007 году после нервного срыва Бритни Спирс суд оставил право опеки над детьми за Кевином Федерлайном, однако бывшим супругам удалось договориться о равном распределении времени для общения с мальчиками. Сама же певица по тем же причинам не может распоряжаться собственными финансами, поэтому этими вопросами руководит ее отец.

В этом месяце певица Бритни Спирс отпраздновала первую годовщину счастливых отношений с Сэмом Асгари. Источник из окружения певицы сообщает, что несмотря на год отношений, Спирс хочет завести с Асгари семью. «Бритни уже разговаривала с Сэмом о том, чтобы завести общего ребенка. Когда она впервые стала матерью, то была слишком молода. Сейчас она чувствует себя более зрелой,» — рассказал источник в интервью US Weekly.

«Сэм катается с ними на скейтборде, занимается спортом, они много плавают вместе в их бассейне. Перестрелки водяными пистолетами — обычная и регулярная вещь во дворе дома Спирс.

Она любит своих сыновей, но хотела бы, чтобы у нее была еще и дочь,» — рассказывает инсайдер об отношениях Спирс со своими детьми.



Двенадцатилетняя разница в возрасте не смущает её. Во время одного из радиоэфиров Бритни разоткровенничалась и похвасталась своим новым красавчиком-бойфрендом.Известно, что Спирс лично проводила кастинг для съёмок своего клипа, и Сэм – выходец из Ирана, бодибилдер и фитнес-инструктор – сразу бросился ей в глаза. Певица рассказала, как во время съёмок произошла заминка, и они с Асгари остались одни в комнате. Сперва было неловкое молчание. Ни он, ни она не могли найти общих тем, но минут через двадцать им всё-таки пришлось заговорить.«Сэм не знал, что я за человек, да и мне он был не знаком, но в ходе нашего разговора стало известно, что мы оба обожаем суши, тогда кто-то из нас пошутил, что было бы неплохо сходить перекусить. Сэм оставил свой номер телефона, но я, положив его в сумку, забыла об этом месяцев на пять, потом как-то обнаружила эту записку, и решила позвонить милому парню. Он оказался действительно очень симпатичным и весёлым парнем» — рассказала Бритни.Как стало известно, Асгари уже девять лет живёт в Америке и работает персональным фитнес-тренером. О романе Сэма с Бритни заговорили в ноябре прошлого года, когда тот опубликовал совместное фото с Бритни на своей страничке в социальной сети. И несмотря на то, что снимок он быстренько удалил, все уже заметили их. Несколько недель спусти молодые люди перестали скрывать свои симпатии друг к другу.