Право голоса - Россия-Британия. Токсичные отношения (20.03.2018)

Право голоса. Россия-Британия. Токсичные отношения последний выпуск 20 марта. Британский премьер Тереза Мэй в понедельник опять заявила, что у России якобы был мотив для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Правда, она не уточнила, какой именно. В Кремле призвали Лондон либо подкрепить свои обвинения доказательствами, либо извиниться. Станет ли известна правда об отравлении Скрипаля? Т.Мэй делает новые антироссийские заявления на фоне новых откровений химика-перебежчика Мирзаянова. Встреча министров иностранных дел Евросоюза для британского дипломата Джонсона могла бы стать делом чужим и второстепенным, но в борьбе с мрачным северным колоссом – Россией – британцам нужна поддержка других стран Европы, так что усидеть дома Джонсон не мог. Ведущий ток-шоу Роман Бабаян.



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