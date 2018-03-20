Преждевременную смерть можно предотвратить: финские ученые нашли способ

Как уменьшить риск преждевременной смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые из Университета Восточной Финляндии. Исследование показало, что употребление продуктов с высоким содержанием жирных кислоты омега-6 способно замедлить развитие смертельных недугов.

Исследование началось еще в 80-е годы прошлого века, в нем приняли участие 2840 человек в возрасте от 42 до 60 лет. Их разделили на пять групп в зависимости от показателей содержания линолевой кислоты в крови. За время эксперимента 1143 человека скончались. Ученые определили, что риск смерти в группе с высоким содержанием линолевой кислоты был снижен на 43% по сравнению с участниками, входящими в группу с низким содержанием этого вещества в крови.

Линолевая кислота является наиболее распространенной полиненасыщенной жирной кислотой омега-6. Уровень этого вещества в организме определяется диетой и количеством употребляемых продуктов питания, в состав которых входит линолевая кислота. Ее основным источником служат растительные масла, семена и орехи.