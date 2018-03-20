Прочитан геном редкого ядовитого млекопитающего

Международный коллектив ученых завершил работу по прочтению генома одного из немногих ядовитых млекопитающих – гаитянского щелезуба (Solenodon paradoxus).

Щелезубы принадлежат к отряду насекомоядных, а внешне отчасти напоминают землероек, только значительно крупнее. Взрослый гаитянский щелезуб имеет длину 28 – 35 сантиметров, не считая 25-сантиметрового хвоста, а весит около одного килограмма. Помимо гаитянского существует еще один вид щелезубов – кубинский (Solenodon cubanus). Оба они признаны вымирающими.

Днем щелезубы прячутся в норах, а ночью выходят на поиски пропитания. Они разыскивают в лесной подстилке насекомых, пауков, червей, улиток, лягушек или ящериц, также едят плоды и листья растений. Примечательная особенность щелезубов – наличие ядовитой железы, возникшей в ходе эволюции из слюнной железы в нижней челюсти. Яд оттуда выделяется по глубокой борозде во втором нижнем резце, благодаря которой щелезубы получили свое название.

Исследование генома гаитянского щелезуба показало, что щелезубы отделились от прочих млекопитающих 73,6 миллиона лет назад. А около 300 тысяч лет назад гаитянский щелезуб разделился на северный и южный подвиды.

Результаты исследования опубликованы в журнале GigaScience.