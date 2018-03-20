Проект TokenGo и применение новых технологий

Использование своей криптовалюты, как средство для построения уникальной структуры. Построение системы вознаграждений.

TokenGo начал свою компанию ICO 20 ноября 2017 года. Сейчас проект имеет в себе 2,000,000 токенов GPT. Это дает возможность построить целую систему. Отчасти это уже удалось реализовать, так как задания участники выполняют, а взамен получают оплату в виде токенов.

Модераторы тщательно проверяют выполняемые участниками задания и соответственно решают оплатить или отправить на доработку. Если задача вам пришла на доработку, то в ней написана причина отказа и способ ее решить.

Брать новые задачи возможно на странице сайта под названием “Баунти”. Там вы найдете большое количество свежих и актуальных заданий.

Если действия участника не согласованы с правилами проекта, он будет заблокирован, а его счет очищен. Просим внимательно ознакомится с документацией.

Но для начала стоит пройти регистрацию на площадке.

Нажав на кнопку “Вход”, вам предложат ввести почту. После ввода, на нее придет письмо со ссылкой на подтверждение действия.

Во время регистрации вы увидите подробную информацию о площадке TokenGo, с которой можете ознакомиться.

После авторизации, вы увидите кнопку в меню сайта “Баунти”. Нажав на нее, вы перейдете на страницу сайта с заданиями.

Увидите категории задач. В этом списке расположены задания, относящиеся к той или иной тематике.

Найдя подходящую задачу и нажав на нее, вам откроется вся необходимая информация. Справа будет описана стоимость за выполнение, количество оставшихся задач.

Ниже краткое техническое задание, в котором пошагово изложена последовательность действий.

После окончания ICO, каждый участник сможет вывести свои токены GPT.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Официальный сайт проекта: tokengoplatform.com

Техничекие документы: https://tokengoplatform.com/pdf/tokengo_whitepaper_RU.pdf

Социальные сети проекта:

Автор: Hestnomes Bitcointalk