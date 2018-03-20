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Прокуратура завершила расследование по делу "налоговых площадок" Клименко


Добавлено: 20 мар 2018 в 04:50, Категория: Политика
Прокуратура завершила расследование по делу "налоговых площадок" Клименко
Военная прокуратура завершила расследование по делу о преступной схеме с так называемыми "налоговыми площадками" экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

"14.03.2018 ГВС закончила расследование в уголовном производстве о "налоговых площадках" по преступной организации подозреваемого Клименко и других 52 подозреваемых высокопоставленных чиновников бывшего Министерства доходов и сборов Украины", - говорится в документе, обнародованном прокурором. Общая сумма установленных следствием нанесенных государству убытков составляет 104 млрд гривен.
Также отмечается, что из 52 подозреваемых лиц 25 находятся в розыске, а задержанные подозреваемые внесли за себя 74 млн гривен залога. Кроме того, двое подозреваемых признали свою вину и заключили сделку со следствием, возместив 26 млн гривен убытков. "С целью возмещения ущерба государству следствие и суд арестовали имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд гривен...
В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме 4,4 млн долларов, 9,8 млн гривен, 7,2 тыс. евро, арестованы средства на счетах в сумме 5 млн долларов", - также говорится в сообщении.


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Добавлено: 20 мар 2018 в 04:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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