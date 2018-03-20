Пророссийские боевики совершили отвратительный поступок на Донбассе

Российско-оккупационные войска, орудующие на Донбассе, запустили очередной этап мощнейшей пропаганды, направленный на создание положительного образа боевикам, а также навязывающий пророссийские интересы местным жителям.Об этом сообщает украинская разведка.По имеющейся информации, несколько дней назад террористы провели урок по “минно-взрывной подготовке” в школах Макеевки и Горловке (оба населенных пункта контролируются боевиками, - ред.).Руководителям учебных заведений показали “Правительственное распоряжение” так называемой “ДНР” и обязали обеспечить максимальную явку учащихся на упомянутое выше занятие.Украинская разведка отмечает, что боевики планируют увеличить проведения подобных “уроков военно-патриотической направленности” в школах, которые расположены на оккупированных территориях Донбасса.