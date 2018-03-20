Пушков: дела США на Ближнем Востоке совсем плохи

Российский сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter на обвинения США в подрыве Россией американо-саудовских отношений.

«США обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что чёрная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России»,- написал сенатор.

США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что чёрная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Бл.Востоке, если они всюду видят призрак России.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2018 г.

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Ранее представитель Белого дома заявил, что Россия якобы «раздувает кризис» на Ближнем Востоке для подрыва американо-саудовских отношений. Он также заявил, что Москва заблокировала резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет.

Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом способы «заставить Россию заплатить» за Сирию и за предполагаемую поддержку действий Ирана в Йемене.

Встреча Трампа и наследного принца запланирована на вторник, 20 марта.

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