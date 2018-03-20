Добавлено: 20 мар 2018 в 20:51 ,

Пусть говорят. Что-то нечисто в Солсбери последний выпуск 20 марта. Громкое дело об отравлении Сергея Скрипаля и традиционные обвинения Лондона в адрес Москвы заставили всех вспомнить загадочные смерти в Англии. О чем все эти годы молчал отец Александра Литвиненко, верят ли друзья Бориса Березовского в его самоубийство и где сейчас сам Сергей Скрипаль? Жив ли он? Чем пахло в доме, машине и ресторане, где находились отравленные Сергей Скрипаль и его дочь, в Солсбери выясняют эксперты Организации по запрещению химического оружия. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет минимум две недели. Ведущий Дмитрий Борисов.



ТЭГИ: Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018) новый выпуск, Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018), Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018) онлайн, Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Пусть говорят - По следам Скрипаля (20.03.2018) онлайн