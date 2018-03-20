Путин набрал за границей 85% голосов избирателей

Член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев сообщил во вторник, что Владимир Путин набрал 84,99% голосов избирателей, голосовавших на выборах президента РФ за границей.

«На первом месте Владимир Путин — 403 942 голоса, в процентах это 84,99%», — цитирует РИА «Новости» его заявление, сделанное по итогам заседания комиссии, созданной для руководства деятельностью избирательных комитетов за пределами страны.

Второе место, по его словам, у Павла Грудинина (23 938 голосов, или 5,04%). Замыкает тройку лидеров Ксения Собчак (19 331 голос, или 4,07%).

Четвертое место занял Владимир Жириновский, набравший 8 306 голосов (1,75%), пятое — Григорий Явлинский (7 478 голосов, или 1,57%), шестое — Борис Титов с 3 098 голосами (0,65%). Сергей Бабурин получил 2 018 голосов, или 0,42%, за Максима Сурайкина за границей проголосовал 1441 избиратель (0,3%).

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что явка на выборах президента РФ за рубежом была беспрецедентной: российские граждане вынуждены были часами стоять в очередях для того, чтобы проголосовать на избирательных участках.

18 марта находящиеся за границей россияне голосовали в 146 странах мира; для них было открыто 380 избирательных участков.

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