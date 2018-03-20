Реальные пацаны - 11 сезон, 7 серия (20.03.2018) ТНТ

Добавлено: 20 мар 2018 в 18:49 ,

Новый сериал-фильм Реальные пацаны 11 сезон 7 серия 20 марта. Колян с друзьями, Машкой и Эдиком едут в поезде на первые гастроли и понимают, что такое настоящая народная любовь. Пацаны еще не знают, что их ждет впереди, ведь у них начинается совсем другая жизнь. Пермяки становятся настоящими звездами: их узнают на улицах, у них берут автографы, с ними делают селфи, приглашают на днюхи и бесконечно просят повторить легендарное «так-то». С подачи небезызвестной Олеси Геннадьевны, которая сделала из Коляна депутата, коллектив Реальных пацанов отправляется в большой концертный тур по стране.



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