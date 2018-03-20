Россия решила стать стратегическим противником США, — Пентагон

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия решила стать «стратегическим противником» США.

«Мы всегда хотели сотрудничать с РФ там, где это возможно. К сожалению, они решили стать стратегическим соперником. То, что случилось в Великобритании, на Украине в Крыму и список продолжается», — сказал он журналистам.

По словам Мэттиса, США по-прежнему «остаются открытыми» к диалогу с Россией.

«Мы хотим стабильности и мира. В это же время мы будем защищать наши демократические институты», — подчеркнул шеф Пентагона.