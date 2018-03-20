Российские военные вывели из Восточной Гуты большинство мирных жителей

Генерал-майор Владимир Золотухин из Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что военным РФ удалось вывести большинство мирных жителей из Восточной Гуты.

«Продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из района Восточной Гуты. Поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинули подконтрольные боевикам территории», — цитирует Золотухина «Интерфакс».

Представитель Центра уточнил, что сейчас «осуществляется выход отдельных групп граждан», а усилия российских военных сосредоточены «на организации медицинской помощи, доставке горячего питания, а также распределении спальных комплектов и других предметов первой необходимости среди беженцев в пунктах временного размещения».

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу сегодня сообщил, что две трети территории Восточной Гуты освобождено от террористов, а на освобожденные в ходе российской военной операции сирийские земли вернулись более 1,3 млн беженцев.