Ространснадзор предписал приостановить полеты Ан-148

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что ведомство вынесло предписание о приостановке полетов самолетов Ан-148 во всех авиакомпаниях, сообщает RNS.

Басаргин отметил: «Мы в целом делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы».

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» приостановлено до 27 апреля. Если до этого срока компания не устранит выявленные нарушения, ей грозит полный запрет полетов.