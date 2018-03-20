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Ройзман прокомментировал новость об отмене прямых выборов в Екатеринбурге


Добавлено: 20 мар 2018 в 22:22, Категория: Новости на сегодня
Ройзман прокомментировал новость об отмене прямых выборов в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в законодательное собрание Свердловской области в ближайшее время будет внесен проект поправок, отменяющих прямые выборы градоначальника и изменяющих систему работы городской думы.

«Это будет сделано, чтобы еще укрепить вертикаль власти; это сделано людьми, у которых вместо носа флюгер с барометром, и которые мечтают еще больше показать лояльность власти», — заявил Ройзман, который с 2013 года занимает пост мэра Екатеринбурга, в интервью РБК.

Закон об отмене прямых выборов будет принят 3 апреля и вступит в силу 15 апреля, считает политик. Кто именно внесет законопроект в заксобрание, Ройзман не знает, но предполагает, что это сделает «кто-то из депутатов, близких к губернатору» Свердловской области Евгению Куйвашеву (ранее сообщалось, что в этой роли выступит сам губернатор).

Ройзман признал, что новый закон, по всей видимости, направлен лично против него, но это не так важно, как сама отмена прямых выборов. «Без выборов Екатеринбург перестанет быть Екатеринбургом», — резюмировал мэр города.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 22:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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