Министерство обороны Великобритании сообщило, что самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows упал в Уэльсе.

Пилотажная группа королевских ВВС Великобритании «Красные стрелы» подтвердила в Twitter, что им сообщили о случившемся с самолетом Hawk. Red Arrows расследует инцидент.

We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.

— Red Arrows (@rafredarrows) March 20, 2018