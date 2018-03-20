Самый простой вкусный обед

Невозможность обеспечить сотрудников компании или собственную семью полноценным ежедневным питанием порождает массу неудобств в повседневной жизни. Уютный домашний обед превратится в пытку, если хозяйка не умеет готовить или у неё на это не остается времени после работы и детей. А такие традиции – это один из камней, укрепляющий семейный очаг. Сотрудники компании, не имеющие возможности полноценных горячих обедов, становятся менее работоспособными, показатели производительности труда начинают снижаться.

Самый простой выход из ситуации, когда нет возможности самостоятельной организации нормальных обедов - заказать кейтеринг. Специалисты компании, обеспечивающие доставку готовых блюд, согласуют меню, исходя из предпочтений и вкусов заказчиков.

При необходимости организации праздничного банкета, накроют и сервируют столы. Такая организация праздника получила название «кейтеринг под ключ». Солидные кейтеринговые компании не только предоставляют еду и посуду. Оформление праздника шарами, цветочными композициями, драпировка тканью, шатры, ведущие, обслуживающий персонал, музыкальное сопровождение – это далеко не полный перечень тех услуг, которые может на себя взять компания-партнер по организации торжества.

Оригинальное оформление и высокое качество блюд – это кредо креативной команды профессионалов из Kaldi’s Catering.

Одним из преимуществ организации мероприятий с приглашением специалистов кейтеринговых компаний является отличное качество приготовленных блюд. Рестораны и кафе, зазывая к себе на огонёк, частенько не гнушаются подать гостям чуть подпорченную мясную нарезку, слегка подгнившие фрукты и невкусные и холодные блюда из своего меню.

Заказывая услугу по обеспечению питания в Kaldi’s Catering, можно не сомневаться, что всё будет идеально свежим и вкусным.