Саранхэ - 17 выпуск, Анатолий Цой, Павел и Татьяна (19.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 23:50 ,

Саранхэ 17 серия Анатолий Цой, Павел и Татьяна последний выпуск 19 марта. Новость, которая касается всех автомобилистов. Вступили в силу изменения ПДД, в соответствии с которыми водители теперь обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если ночью решили выйти из машины на трассе вне населенного пункта. Те же требования распространяются на дневное время, но только при условии плохой видимости. В каждом выпуске участникам — молодому человеку и девушке — предстоит, не сговариваясь, одинаково ответить на вопросы о привычках, недостатках и интересах друг друга. Всего героям будет задано 10 вопросов. В конце влюбленным предложат сыграть в суперигру. Три супервопроса смогут увеличить выигрыш в 3 раза.



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