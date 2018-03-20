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» » Саша Черно подедилась впечатлениями от встречи с мамой Иосифа Оганесяна

Саша Черно подедилась впечатлениями от встречи с мамой Иосифа Оганесяна


Добавлено: 20 мар 2018 в 15:22, Категория: Шоу-бизнес
Саша Черно подедилась впечатлениями от встречи с мамой Иосифа Оганесяна
Неделя была очень тяжелая... Я ездила по-магазинам, приводила себя в порядок, покупала продукты, покупала подарок Репсиме Оганесовне (золотые сережки и духи). В этот день с утра я очень нервничала, проспала, опаздывала, а Йосик начал грузить меня уборкой. Как я считаю, мог бы убраться сам, или мы могли бы убраться за день до этого. Сделать вместе генеральную уборку.

Была очень мила и нежна на встрече с ней. Выслушивала кучу всякой х*рни: что я не стану женой её сына, что она нашла невесту (Это бл*дь вообще что?!) Что в изменах всегда виновата женщина. Что я буду бить своих детей! И вот тогдаааааа я уже взорвалась. И не надо писать армянским женщинам у меня в комментариях о том, какая я ужасная, и так у вас не принято разговаривать. У нас в России принято, какой привет - таков ответ. И не важно, кто это, хоть президент, хоть обычный человек, хоть артист, хоть бомж. Нужно со всеми быть вежливым, и с тобой будут вежливым в ответ. Изначально я повторюсь, я была очень мила, ровным счётом до того момента, пока мне не начали говорить гадости. И то, я не знаю, как я сдержалась, чтобы не послать всех к чертям собачим.
Я - женщина с Русским духом, я не с Кавказа и для меня это всё безумно далёкое. Ваш сын орусевший и сам выбрал меня, так на секундочку! Как я считаю, его родители делают акцент вовсе не на том. Какой угодно может быть характер у человека, главное наверное отношение к их сыну, разве не так? Он всегда сыт, выглажен, ходит в чистых вещах, наконец-то задумывается о браке и о том, чем будет зарабатывать себе на жизнь (я постоянно направляю его). Мы задумываемся в будущем о покупке квартиры, о детях и в целом о будущем! Это плохо? А характер... Это всё такие мелочи.


Как я считаю, просто Йося разбил родительские мечты, он последний сын, все старшие братья женаты на русских девушках. Всех их кстати родители так и не приняли, и они все с характером. И на Йосю были большие ставки, а тут он встретил меня. И сейчас родители будут делать всё возможное, чтобы вместе мы не были. Выбор будет в любом случае за Йосей, жить ему не с родителями, а с женщиной. Чтобы они не говорили, я их всё равно уважаю. Но жить с ними видимо будет очень сложно. Надеюсь, что в скором времени всё наладится.


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Добавлено: 20 мар 2018 в 15:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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