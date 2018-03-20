Селена Гомес отдыхает в Австралии без Джастина Бибера

Селена Гомес отправилась отдыхать в Австралию и впервые появилась в объективах папарацци после расставания с Джастином Бибером. В Сидней Селену привела конференция церкви Хиллсонг, членом которой является Джастин.



Конференция стартует сегодня, 19 марта, и продлится до 21 марта. Перед этим Селена провела день с друзьями на яхте, что запечатлели папарацци.

Напомним, что Селена Гомес и Джастин Бибер вновь делают паузу в отношениях. Повышенное внимание к личности не нравится Селене, ведь та хочет сконцентрироваться на семье и наладить отношения с матерью.

«Селена и Джастин решили временно расстаться, большей частью из-за мамы Селены и ее отношения к Джастину. Его семья любит Селену, а вот семья певицы восприняла новость об их воссоединении в штыки, так как они не доверяют ему. Селена пытается убедить их, что Джастин очень изменился… Но ее семья пока не готова в это поверить.

Ее отношения с Джастином очень повлияли на отношения с матерью. Селена не может к этому спокойно относиться, так как они с Мэнди всегда были как лучшие подруги. Мэнди до сих пор переживает по поводу операции дочери и помнит, какие серьезные осложнения были у нее. Ей не хочется, чтобы переживания из-за Джастина снова отразились на здоровье Селены. Джастин и Селена решили дать ее семье время, это не окончательное расставание,» — говорят источники.



«Ей необходимо время, чтобы понять, как жить той жизнью, которой ей хочется, но при этом не реагировать так сильно на всеобщее внимание,» — рассказал источник и отметил, что Селена сейчас сконцентрировалась на себе.

Сейчас исполнительнице очень важно найти баланс в себе и сосредоточиться на своем здоровье, ведь она только недавно окончила курс терапии. Гомес окончила двухнедельную лечебную программу в одной из клиник Нью-Йорка. Артистка туда обратилась для того, чтобы справиться с депрессией и другими психологическими проблемами.

«Речь идет о физическом и психическом здоровье и правильном питании. Селена провела в клинике около двух недель, в течение которых иногда покидала больницу для решения рабочих вопросов. Селена чувствует себя прекрасно,» рассказывает источник из окружения певицы.