Семеро легкоатлетов из РФ подали в IAAF заявки на нейтральный статус

В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) поступили индивидуальные заявки от российских легкоатлетов Сергея Зверева, Кирилла Фролова, Сергея Ракова, Алексея Худякова, Олеси Солдатовой, Ольги Шаргиной и Снежаны Трофимец.

Они просят разрешить им участвовать в зарубежных стартах в нейтральном статусе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от метателей диска Сергея Зверева и Алексея Худякова, ходоков Сергея Ракова, Кирилла Фролова и Ольги Шаргиной, толкательницы ядра Снежаны Трофимец и бегуньи Олеси Солдатовой», — говорится в этом сообщении.

Напомним, 31 декабря 2017 года для большинства российских легкоатлетов истек срок действия разрешения на участие в международных стартах в статусе нейтральных спортсменов, данного IAAF годом в связи с отстранением ВФЛА. Соответственно, формально у россиян отсутствует право выступать на соревнованиях.

Вопрос об истечении срока разрешения обсуждался минувшей осенью, и в результате IAAF разрешила уже имевшим доступ российским легкоатлетам продлевать его в упрощенном порядке, без заполнения всех необходимых формуляров. С конца года в таком порядке из России в ассоциацию уже поступило 44 заявки, а 88 спортсменов подавали документы по стандартной процедуре.