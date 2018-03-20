Шойгу анонсировал изменения 10-летней госпрограммы вооружения

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что план работы ведомства до 2020 года и государственная программа вооружения до 2027 года будут изменены сообразно задачам, которые президент РФ Владимир Путин перечислил в своем Послании Федеральному собранию.

«В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы», — цитирует РИА Новости слова Шойгу на заседании Минобороны.

Глава оборонного ведомства напомнил, что поставленные президентом в его послании задачи страна будет решать в предстоящие годы. Со своей стороны Минобороны должно «последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск».