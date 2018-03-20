Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию

Показать меню
Актуально
С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту, российскими - 13:22 С утра 18 марта более 25 тысяч человек покинули Восточную Гуту, российскими военнослужащими обеспечено горячим питанием 11 440 мирных жителей Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента - 13:25 Сборная России по футболу проголосовала на выборах президента Итальянцы выиграли командные соревнования на этапе КМ в параллельном слаломе - 13:43 Итальянцы выиграли командные соревнования на этапе КМ в параллельном слаломе Одесса: противотанковые ежи и биотуалет вместо кабинки для голосования у - 13:58 Одесса: противотанковые ежи и биотуалет вместо кабинки для голосования у консульства России (ФОТО, ВИДЕО) Где купить ламинат в Краснодаре? - 14:01 Где купить ламинат в Краснодаре? Собчак проголосовала на выборах президента - 14:13 Собчак проголосовала на выборах президента Бабурин и Сурайкин проголосовали на выборах президента - 14:13 Бабурин и Сурайкин проголосовали на выборах президента Премьер Грузии может уйти в отставку после заявления о России - 14:14 Премьер Грузии может уйти в отставку после заявления о России МИД РФ отреагировал на препятствование голосованию россиян на Украине - 14:14 МИД РФ отреагировал на препятствование голосованию россиян на Украине Видео: На Майдане сожгли чучело Путина - 14:15 Видео: На Майдане сожгли чучело Путина Гуманитарная агрессия: ЦИК РФ возмущён блокировкой избирательных участков - 14:37 Гуманитарная агрессия: ЦИК РФ возмущён блокировкой избирательных участков на Украине Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку - 15:07 Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35% - 15:27 К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35% Саакашвили потребовал судить его - 15:28 Саакашвили потребовал судить его Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля - 15:28 Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот - 15:29 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и - 15:36 Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией
» » Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию

Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию


Добавлено: 20 мар 2018 в 12:03, Категория: Новости на сегодня
Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что единственным препятствием для возобновления деятельности Британского совета на российской территории является межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров — оно до сих пор не заключено.

Как только этот документ будет подписан, Британский центр сразу же может приступить к работе, поскольку появятся «надлежащие правовые основания» для его деятельности в России, приводит слова Швыдкого «Коммерсантъ».

Швыдкой также заверил, что РФ не планирует блокировать или приостанавливать культурное, образовательное и научное взаимодействие с Великобританией. «Россия ни в коей мере не хочет никакой войны с Британией на плацдарме культуры, — заверил он.— Речь не идет о разрыве отношений с Британским советом или прекращении всех программ, которые совет проводит в России», — заявил спецпредставитель российского лидера.

Он напомнил, что 2019 год должен стать «перекрестным годом музыки» для обеих стран. В Британском совете, отказавшись комментировать заявления Швыдкого, сообщили об отмене мероприятий, которые планировались на конец марта нынешнего года.

Между РФ и Великобританией существует Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, подписанное в 1994 году, но оно не регламентирует юридический статус и порядок работы культурных центров.



Материалы по теме:

Швыдкой: Выход США из ЮНЕСКО — политический демарш
В Ржеве необходимо установить памятник советскому солдату, считает Швыдкой
Неделя русского кино в столице Англии вызывает повышенный интерес. практически все билеты проданы!
Швыдкой о школьной программе: конфессии разъединяют, культура объединяет
Добавлено: 20 мар 2018 в 12:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны»

Эксперты назвали лучший фильм серии «Звездные войны»

Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

Леша Кудряшов и Настя Балинская хотям участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне Капустин Яр

Боевые расчеты «Искандеров-М» ЮВО приступили после марша к оборудованию огневых позиций на полигоне Капустин Яр

Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет

Химики из США создали гранату, делающую танки невидимыми для ракет

Загрузка...



Лента новостей
Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в Россию - 12:03 Швыдкой поставил условие возвращения Британского совета в РоссиюБританские дипломаты покинут Россию в конце недели - 12:02 Британские дипломаты покинут Россию в конце неделиМинтранс разбил открытие автомобильной части Крымского моста на этапы - 12:02 Минтранс разбил открытие автомобильной части Крымского моста на этапыПрочитан геном редкого ядовитого млекопитающего - 12:01 Прочитан геном редкого ядовитого млекопитающегоВладимир Путин проведет «Прямую линию» после инаугурации - 12:01 Владимир Путин проведет «Прямую линию» после инаугурацииДемократы и республиканцы США пришли к бюджетному компромиссу - 12:00 Демократы и республиканцы США пришли к бюджетному компромиссуПостное меню: как приготовить салат с орехами - 12:00 Постное меню: как приготовить салат с орехамиЭксперт объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой на выборах - 11:56 Эксперт объяснил, почему Трамп не поздравил Путина с победой на выборахБывший президента Франции Саркози задержан по делу о коррупции - 11:50 Бывший президента Франции Саркози задержан по делу о коррупцииГлава Судана поздравил Владимира Путина с победой на выборах - 11:50 Глава Судана поздравил Владимира Путина с победой на выборахДжемилев говорит, что явку на "выборы" в Крыму нарисовали - 11:35 Джемилев говорит, что явку на У Дмитрия Кварацхелия нет симпатий ни к одной девушке на проекте - 11:15 У Дмитрия Кварацхелия нет симпатий ни к одной девушке на проектеБританцев пугают пророчеством Ванги: Путин станет властелином мира - 11:07 Британцев пугают пророчеством Ванги: Путин станет властелином мираДональд и Мелания Трамп не скрывали нежных чувств во время визита в Нью-Гэмпшир - 11:00 Дональд и Мелания Трамп не скрывали нежных чувств во время визита в Нью-Гэмпшир
Последние новости
Песков рассказал о поздравлениях, которые поступают Путину - 13:01 Песков рассказал о поздравлениях, которые поступают Путину Спилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане Джонсе - 13:00 Спилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане Джонсе Звезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-Йорк - 12:56 Звезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-Йорк Президент Польши вслед за Трампом отказался поздравлять Путина - 12:51 Президент Польши вслед за Трампом отказался поздравлять Путина В Англии нашли фундамент собора XI века - 12:49 В Англии нашли фундамент собора XI века ВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ - 12:49 ВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»? - 12:49 Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»? Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборов - 12:49 Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборов Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии - 12:49 Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты - 12:48 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты Рада не утвердила повестку дня и ушла на перерыв - 12:42 Рада не утвердила повестку дня и ушла на перерыв Футболист "Зальцбурга" Даббур потерял сознание во время матча - 12:35 Футболист Глава ЦИК заявила об отмене результатов голосования из-за нарушений - 12:11 Глава ЦИК заявила об отмене результатов голосования из-за нарушений
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"