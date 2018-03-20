Синтия Никсон баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

Синтия Никсон

51-летняя Синтия Никсон объявила, что будет бороться за пост губернатора Нью-Йорка на выборах осенью этого года. Актриса, сыгравшая Миранду в сериале "Секс в большом городе" (Sex and the City), объявила в Twitter о начале своей предвыборной кампании.

Я люблю Нью-Йорк, и сегодня выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора, – написала она в соцсети.

Синтия Никсон

Слухи о намерении кинозвезды таким образом сменить род деятельности появились еще в прошлом году. На странице нового претендента на пост губернатора Нью-Йорка заявлено, что Синтия намерена опираться только на поддержку избирателей, а не представлять чьи-то корпоративные интересы.

Новостью поделился блогер TimmV.