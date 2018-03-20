Сирийские и донбасские военные поздравили Путина с победой на выборах (ВИДЕО)

Военнослужащие Сирийской армии, а также бойцы Вооруженных сил ДНР и ЛНР поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Сирийские солдаты назвали российского лидера верным другом Сирии и грозой США, а также поблагодарили его за твердую позицию во всех вопросах на международной арене.

Так, например, солдат Муханнад Шадуд заявил, что после убедительной победы Путина на выборах «лидеры Соединенных Штатов Америки и Европы должны молчать». Он также отметил, что Путин сумел соединить в современной России «былое величие царской России» и «мощь СССР».

Другой солдат, Ваел Аирута, считает, что «позиция Путина заставила всех тиранов мира, и особенно Соединенные Штаты Америки, почувствовать силу Сирии и России». Он также признался, что Владимир Путин воодушевляет его самого и сослуживцев. Все сирийские солдаты также поблагодарили Вооруженные силы России за помощь в борьбе с международным терроризмом.

Военнослужащие ВС ДНР и ЛНР также записали видео, в котором поздравили Владимира Путина с победой на выборах, и выразили надежду, что он поможет мирно разрешить вооруженный конфликт на востоке Украины.

Один из ополченцев мечтает вернуться к мирной жизни: «Хочется уже работать, открывать новые шахты. Сам по себе я — горный мастер, хочу добывать уголь. В данный момент не можем работать, ничего [не можем] — все время обстрелы, даже сегодня, хотя перемирие. Стреляют и стреляют. Никакие им указы, ничего. Сильно надеемся, что все будет хорошо».

Все бойцы, записанные на видео, также заявили, что будут оборонять рубежи ДНР и ЛНР. Один и них сказал: «Будем держаться до конца, насколько сил хватит. Будем держаться до последнего. Донбасс не поставим на колени».

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