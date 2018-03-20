«Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО)

Появилось видео, как из Украины в страны Европейского союза вывозят десятки вагонов древесины.

Видео опубликовал активист Василий Васкан.

«Черновцы, суббота, 12 часов, железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией, на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес и лес разного калибра. И такие эшелоны проезжают два раза в сутки», — говорится в сообщении.

За несколько дней видео посмотрело более 170 000 человек. Украинцы оставляют к видео гневные комментарии, пишут, что к ним относятся как к скоту, и предлагают забрасывать составы с лесом коктейлями Молотова и пускать под откос.

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