Слідство ведуть екстрасенси - 20 выпуск - Гранитная плита (19.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 16:42 ,

Следствие ведут экстрасенсы 20 серия Гранитная плита последний выпуск 19 марта. Семья Сидоренко обратилась за помощью в программу. Они хотят, чтобы опытные ясновидящие разгадали причины мистической смерти их 6-летнего сына. Экстрасенсы отправляются в Красноград, где и произошла загадочная трагедия. Шесть лет родители думали, что воспитывают ребенка-индиго. Мальчик с 4 лет поражал взрослых своим умом нетипичным для его возраста. Он умел высчитывать двузначные числа и ответственно подходил к помощи родителям. А в апреле в семье произошла трагедия. Мальчик беспричинно стал отсчитывать дни в обратном направлении. И когда он закончил отсчет, Кирилл поставил отцу и матери странный вопрос: сколько в городе памятников.



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