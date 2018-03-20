Смертоносную угрозу для США выявили ученые

Глобальное потепление несет смертоносную угрозу для США, выяснили ученые. Калифорния и юго-запад США окажутся во власти экстремальных погодных условий уже к 2020 году.

Ученые проанализировали климатические модели, созданные на основе температурных показателях с 1900 по 2010 год. Расчеты ученых показали, что до конца XXI века в летние месяцы температура в Америке будет достигать экстремальных значений. Тепловые волны в результате глобального потепления накроют район Великих озер к 2030 году, а равнины США к 2050-2070 годам.

Исследователи прогнозируют увеличение смертности людей, чувствительных к высокой температуре окружающей среды. Осложнение ситуации ученые видят в том, что в данных регионах отмечается высокий прирост населения.