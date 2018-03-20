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СМИ обсуждают причины развода сына Дональда Трампа: деньги, проблемы в семье и новое любовное увлечение


Добавлено: 20 мар 2018 в 03:29, Категория: Шоу-бизнес
СМИ обсуждают причины развода сына Дональда Трампа: деньги, проблемы в семье и новое любовное увлечение

Дональд Трамп-младший с женой Ванессой

Издание Page Six, ссылаясь на собственные источники из окружения семьи Дональда Трампа-младшего и его жены Ванессы, утверждает, что проблемы у пары начались давно. И если верить информаторам, то жизнь невестки миллиардера была не такой уж счастливой, как может показаться на первый взгляд.

Одной из причин развода называют финансовые разногласия. По словам друзей Ванессы, муж относился к ней "как к человеку второго сорта" и сильно ограничивал в деньгах.Дон никогда не был щедрым. Ванессе даже приходилось обращаться к своей маме за финансовой помощью, – цитирует инсайдера издание.

Дональд Трамп-младший с женой Ванессой

Сообщается, что до победы Дональда Трампа на выборах Ванесса уже консультировалась со специалистами по бракоразводным делам, а после инаугурации решила оставить попытки развестись до конца президентского срока, но не выдержала.

Ванессе не нравится, что Дон преподносит себя в соцсетях как образцового отца, публикуя фото с детьми. Это не вполне соответствует действительности. Когда он не в командировках, он охотится или рыбачит, – говорит источник.

Однако пресс-секретарь Ванессы Трамп опроверг все вышеназванные версии:

Все эти утверждения безосновательны. Сообщение о том, что Ванессе пришлось обращаться за финансовой помощью к своим родным, ложное и нелепое... Дон и Ванесса с уважением относятся друг к другу. Их решение развестись не связано с политикой.
Всего через несколько дней после публикации совместного заявления супругов о намерении развестись западная пресса назвала имя предполагаемой соперницы Ванессы Трамп. СМИ сообщили, что у Дональда Трампа-младшего роман с 34-летней певицей Обри О’Дэй.

Обри О’Дэй


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Добавлено: 20 мар 2018 в 03:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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