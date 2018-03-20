СМИ отвергли обсуждение в ЕС новых антироссийских санкций из-за Скрипаля

Члены Европейского Союза в настоящее время не обсуждают введение новых антироссийских санкций в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Между тем председатель Европейского Совета Дональд Туск опубликовал заявление, в котором призвал лидеров стран — членов Европейского союза на саммите в Брюсселе принять решение по делу об отравлении Сергея Скрипаля: «После нападения в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но и сделать оперативные выводы, поскольку этот инцидент ставит под угрозу нашу общую безопасность».

Ранее стало известно, что МИД России вызвал всех иностранных послов для разъяснения позиции российской стороны по делу об отравлении Скрипаля.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов, поскольку сочла Москву виновной в отравлении Скрипаля. Россия в ответ предпримет аналогичный шаг, пообещали в МИДе РФ.