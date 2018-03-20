СМИ: Российскую армию вооружат «Терминатором-2»

Армия России вооружится новейшими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ОПК.

Как отмечается, «Уралвагонзавод» создал «Терминатор-2» в 2006 году. Контракт на поставку министерство обороны РФ подписало лишь одиннадцать лет спустя, на форуме «Армия-2017».

Собеседник агентства сообщил, что принципиальное решение о принятии на вооружение «Терминаторов» принято. По его словам, в ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов.