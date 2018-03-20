Со слезами на глазах: появились фото как дипломаты РФ покидали Лондон

Сегодняшний отъезд российских дипломатов с территории диппредставительства в Великобритании прошел под марш «Прощание славянки».

РосСМИ сообщают, что микроавтобусы с сотрудниками посольства и членами их семей направились к одному из аэропортов Лондона.

Предварительно личные вещи дипломатов долго грузили в автобусы. С учетом членов семей высылаемых дипломатов Великобританию оставляют около 80 человек. Среди них много детей.

Проводить коллег вышли все сотрудники посольства. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко планировал лично попрощаться с уезжающими дипломатами в аэропорту.

При этом британских журналистов не пустили на улицу, где расположено посольство.

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