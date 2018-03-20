Спилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане Джонсе

Известный во всем мире кинематографист из Соединенных Штатов Америки Стивен Спилберг начнет снимать новый, уже пятый фильм про Индиану Джонса, через год — в апреле 2019-го.Соответствующее заявление, как сообщает издание Variety, Стивен Спилберг сделал в рамках церемонии вручения премии Empire Awards.Съемки, по словам режиссера, будут проходить в том числе и на территории Великобритании. "Я думаю, что столь дальнее путешествие можно осуществлять хотя бы для того, чтобы получить возможность бок о бок поработать с по-настоящему талантливыми британскими профессионалами в области кино. Я намерен работать с теми же людьми, которые уже помогали мне снимать фильмы здесь, в Великобритании", — заявил Спилберг.Ранее, напомним, сообщалось, что главную роль в грядущем фильме про Индиану Джонса исполнит Харрисон Форд. Одним из продюсеров фильма, при этом, выступит "отец Звездных войн" Джордж Лукас. А музыку к пятой части Индианы Джонса создаст Джон Уильямс. Предполагается, что фильм появится на больших экранах летом 2020-го года.Первые три фильма о знаменитом искателе приключений появились в восьмидесятых годах двадцатого века. Последний на данный момент, четвертый фильм, вышел в 2008 году.