Спортом систематически занимаются больше трети россиян

Доля населения, которая систематически занимается физкультурой и спортом, — 36,6 процентов, сообщил министр спорта Павел Колобков в ходе заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.

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«Это больше, чем плановый показатель, — подчеркнул он. — Плановый показатель — 34 процента». По словам министра спорта в настоящее время в стране действуют около 350 тысяч объектов спорта.

Кроме того в стране активно повышается квалификация тренерского состава. За последние годы количество тренеров, имеющих высшее профессиональное образование в этой сфере, увеличилось на 4 процента и составило 49 тысяч человек. Также в России был утверждён профессиональный стандарт тренера.

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