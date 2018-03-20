Спортом систематически занимаются больше трети россиян

Доля населения, которая систематически занимается физкультурой и спортом, — 36,6 процентов, сообщил министр спорта Павел Колобков в ходе заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Читайте по теме
У спортивных врачей появится профстандарт
«Это больше, чем плановый показатель, — подчеркнул он. — Плановый показатель — 34 процента». По словам министра спорта в настоящее время в стране действуют около 350 тысяч объектов спорта.
Кроме того в стране активно повышается квалификация тренерского состава. За последние годы количество тренеров, имеющих высшее профессиональное образование в этой сфере, увеличилось на 4 процента и составило 49 тысяч человек. Также в России был утверждён профессиональный стандарт тренера.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
Люди, метившие в президенты
СМИ: Польша может выслать российских дипломатов
ЦИК аннулировал результаты выборов президента на пяти участках в трёх регионах