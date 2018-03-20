США и Южная Корея назначили совместные учения на 1 апреля

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея с 1 апреля возобновят приостановленные на время Олимпиады совместные военные учения. КНДР проинформирована об этом решении, сведения переданы через командование ООН.

Учения Foal Eagle будут иметь «тот же масштаб, объем и продолжительность, что и в предыдущие годы», цитирует РИА Новости заявление Пентагона. В них примут участие 11,5 тысячи военных из США и около 290 тысяч военнослужащих из Южной Кореи.

«Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию», — прокомментировал планы Пентагона его представитель — полковник морской пехоты Кристофер Логан. По его словам, «оборонный характер этих совместных учений был ясен на протяжении многих десятилетий и не изменился».

Тем не менее КНДР последовательно называет совместные учения США и своего южного соседа провокацией. Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп договорился о встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая предварительно запланирована на май.