США: Оскорбление Аббасом посла Фридмана было «совершенно неуместным»

Соединенные Штаты Америки назвали «совершенно неуместным» слова палестинского лидера Махмуда Аббаса, который назвал американского посла в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки».

С таким заявлением в понедельник выступил специальный представитель администрации США на международных переговорах Дждейсон Гринблатт.

Напомним: ранее лидер Палестины Махмуд Аббас раскритиковал политику США, которые признали Иерусалим столицей Израиля и приняли решение о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Также критике Аббаса подверглось решение Вашингтона сократить взносы в бюджет Ближневосточного агентства ООН на помощь палестинским беженцам, и решение считать легитимной израильскую поселенческую деятельность. Говоря об этих решениях американских властей, Аббас упомянул и посла США в Израиле Дэвида Фридмана, назвав его сыном собаки и выходцем из семьи поселенцев.

Комментируя выступление Аббаса, Гринблатт заявил, что палестинскому лидеру пора уже выбрать между риторикой ненависти и практическими усилиями по улучшению жизни своего народа.

«Несмотря на его совершенно неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа <...>, мы поддерживаем палестинский народ и привержены преобразованиям, которые должны быть реализованы для мирного сосуществования (народов Израиля и Палестины)», - добавил Гринблатт.

При этом спецпредставитель США на переговорах подчеркнул, что Вашингтон заканчивает работать над планом достижения мира в Ближневосточном регионе и, при благоприятном стечении обстоятельств, будет его продвигать.