«СтопТеррор»: «Ответка» ВСУ вызвала панику у кураторов «ДНР» из РФ. Есть жертвы

К боевикам «ДНР», ведущим обстрелы во временно оккупированном Донецке несколько часов назад сегодня, 19 марта, приехала «проверка» из РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт движения «СтопТеррор» Семен Кабакаев.

По его словам, боевики тут же начали обстрелы. «Орки захотели выпендриться и открыли огонь в сторону позиций ВСУ и мирного населения. Недолго думая, от наших пошла ответка. Естественно все боевики в рассыпную, по перехватам паника, мы ранили трех боевиков. Ехать забирать тела отказываются, кричат под обстрелы не поедем», — отметил Кабакаев.

«Мораль такова: придерживайтесь перемирия и будете жить и ручки с ножками на месте будут», — добавил он.