Стосується кожного - Лоты жизни. Спасительный вдох (20.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28 ,

Касается каждого. Лоты жизни. Спасительный вдох последний выпуск 20 марта. Благотворительный онлайн-аукцион «Интер – детям» продолжается. Участвуя в нем, вы совершаете сразу два добрых дела: приобретаете уникальный подарок для себя или близких и одновременно становитесь частью большого и важного дела – сбора средств на покупку оборудования для сохранения детского зрения. Мы верим, что совместными усилиями сможем помочь многим детям. Новая цель благотворительного онлайн-аукциона – сбор средств на покупку двух пневмотонометров для киевского детского отделения Центра микрохирургии глаза.



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