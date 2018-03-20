Суд 19 апреля рассмотрит иск Минспорта на 610 млн руб к строителю стадиона в Самаре

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 апреля основные слушания по иску министерства спорта России к татарстанскому производственно-строительному объединению "Казань", генподрядчику строительства стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре, о взыскании 609,7 миллиона рублей неустойки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ответчик своего представителя на предварительные слушания, состоявшиеся ранее во вторник, не направил. Суд также отклонил ходатайства истца о привлечении к делу в качестве третьих лиц ФГУП "Спорт-Инжиниринг", выступающего заказчиком-застройщиком спортивных объектов к чемпионату, и АНО "Арена-2018", осуществляющего строительный контроль на возводимых объектах.

Всего арбитражный суд Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства футбольных стадионов к чемпионату мира. В настоящее время продолжается рассмотрение трех из них, по остальным производство прекращено. Два иска подано к ПСО "Казань" - по стадиону в Самаре и по стадиону в Саранске (на 555,4 миллиона рублей), еще один предъявлен генподрядчику стадионов в Ростове-на-Дону и Калининграде АО "Крокус Интернэшнл" - на 385,6 миллиона рублей.

Сроки прежние: ход строительства стадиона ЧМ-2018 в Самаре / Фото

Кроме того, арбитраж Свердловской области приступил к рассмотрению требования Минспорта о взыскании 349,5 миллиона рублей неустойки с АО "Синара-Девелопмент", генподрядчика строительства стадиона в Екатеринбурге. Ранее арбитраж Москвы вернул этот иск, так как установил, что он подан с нарушением подсудности.

Генеральный директор ФГУП "Спорт-Инжиниринг", выступающего заказчиком-застройщиком спортивных объектов, Алексей Милованов, комментируя подачу исков, тогда заявил РИА Новости, что иски не приведут к нарушению сроков завершения строительства стадионов. По его словам, все спортивные сооружения будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель. Как уточняли компании-ответчики, все иски заявлены о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков возведения объектов.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Генподрядчики строительства и реконструкции стадионов, которые примут матчи ЧМ-2018, были определены правительством РФ в марте 2014 года.