Светлана Бондарчук, Юлия Пересильд, Сати Казанова и другие поддержали флешмоб против рака груди #япрошла

Светлана Бондарчук

NEWSTES.RU продолжает тему прекрасного, начатую в Блогах. Там Сплетницы сегодня наперебой обсуждают звезд, которые любят загорать топлес. О красоте, натуральности и возрастных изменениях слов много, а вот о здоровье — практически ничего. Мы решили исправить ситуацию и напомнить о первом, что должно приходить на ум, когда видишь такие снимки, — о здоровье.

Март — месяц, когда благотворительная программа "Женское здоровье" и компания Philips устраивают свой традиционный онлайн-флешмоб #япрошла против рака груди и напоминают всем девушкам и женщинам о необходимости беречь себя, внимательно относиться к здоровью — и проходить обследование груди, ведь своевременная диагностика рака молочной железы очень важна.

Социальные инициативы (а также светские мероприятия, которые проводят организации) поддерживают многие российские звезды. Вот и в этот раз отечественные знаменитости поспешили присоединиться к кампании: Светлана Бондарчук, Юлия Снигирь, Аврора, Зара, Сати Казанова, Юлия Пересильд, Анна Седокова, Анастасия Задорожная и многие-многие другие приняли участие во флешмобе, призвав и своих подписчиков сделать то же самое.

Светлана Бондарчук

Пора признаться: в этом марте я голосую за здоровье! В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. В 94% случаев с болезнью можно справиться, если она обнаружена на ранней стадии. Пройдите обследование сейчас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)!

Сати Казанова

Как же важно быть здоровыми и довольными собой! Как много девушек беспокоятся о своей внешности и не беспокоятся о своем здоровье?! Начиная со Средних веков благородные дамы на портретах изображались в корсетах, подчеркивающих их прелести. Долгое время грудь была достоянием и вдохновением многих художников, демонстрируя тем самым наше материнское начало. Не хочу лишать художников этого вдохновения и поддерживаю фонд "Женское здоровье".

Сати Казанова

Саша Савельева

Это невероятно важно! В жизни есть множество вопросов, повлиять на решение которых мы не в силе, но рак груди не в их числе. Дорогие девушки, пройдите обследование сейчас!

Саша Савельева

Юлия Пересильд

Это пост про женское здоровье! Не бросайтесь им! Ранняя диагностика в 94% помогает избежать грустного исхода. Неприятная процедура, но не избегайте ее. Думайте о будущем думайте о детях в конце концов и своих близких, ведь вообще здоровье принадлежит и им тоже.

#япрошла

Аврора

Каждый год в марте я делаю это! Обследование груди. И этот год не станет исключением. Дорогие девушки, заведите и вы себе эту полезную привычку. Пройдите обследование сейчас! Не откладывайте.

Аврора

Анастасия Задорожная

Это я к чему собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием — в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94%(а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии! Давайте любить и оберегать себя!

Анастасия Задорожная

Поддерживаем инициативу и призываем женщин и девушек не забывать проходить маммологическое обследование!