Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018)

Показать меню
Актуально
Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку - 15:07 Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35% - 15:27 К 12:00 явка на выборах президента достигла почти 35% Саакашвили потребовал судить его - 15:28 Саакашвили потребовал судить его Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля - 15:28 Джонсон рассказал о допуске РФ к расследованию дела Скрипаля Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот - 15:29 Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и - 15:36 Российские футболисты провели первую тренировку перед играми с Бразилией и Францией Британия раскрыла доказательства вины России в отравлении Скрипаля - 16:22 Британия раскрыла доказательства вины России в отравлении Скрипаля На выборах в Крыму работают наблюдатели из 20 стран, включая США и Украину - 16:29 На выборах в Крыму работают наблюдатели из 20 стран, включая США и Украину Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров - 16:35 Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» завершило визит на остров Маврикий Собчак проголосовала на выборах - 16:36 Собчак проголосовала на выборах Выбираем эвакуатор грамотно - 16:39 Выбираем эвакуатор грамотно Как заказать эвакуатор и где? - 16:39 Как заказать эвакуатор и где? Где вызвать мобильный шиномонтаж? - 16:40 Где вызвать мобильный шиномонтаж? Выездной шиномонтаж: как вызвать и подготовиться - 16:40 Выездной шиномонтаж: как вызвать и подготовиться Где хранить шины в Москве? - 16:40 Где хранить шины в Москве? Зарезали барана и охладили водку: как полицейские и члены УИК в - 16:49 Зарезали барана и охладили водку: как полицейские и члены УИК в Карачаево-Черкесии готовятся отмечать голосование Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями - 16:57 Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями
» » Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018)

Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018)


Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28,
Таємний агент 2 сезон 5 серия Школа последний выпуск 19 марта. Журналист проекта Таня Буренко устроится на работу в школу психологом, чтобы выяснить – обращаются ли к нему ученики за помощью или советом. Команда продолжает свое расследование. Таня Буренко увидела «работу» психолога с детьми в классах. Агент Кристина Пасечник, при помощи эксперта по разрешению конфликтов, проверила квалификацию школьного психолога. Каждый выпуск проекта – это отдельный фильм-расследование, который изнутри покажет зрителю секреты заводов и фабрик, баров и ресторанов, супермаркетов, детских лагерей, рынков.







ТЭГИ: Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018) новый выпуск, Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018), Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018) онлайн, Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018) онлайн


Материалы по теме:

РевиЗолушка - 1 сезон, 8 выпуск - Саранск (04.03.2018)
Перезагрузка - 7 сезон, 8 выпуск - Оля (04.03.2018)
Взвешенные люди - 4 сезон, 3 выпуск (03.03.2018)
Ты супер - 2 сезон, 4 выпуск (03.03.2018)
Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Егор Холявин ради любви решился на шаг между жизнью и смертью

Егор Холявин ради любви решился на шаг между жизнью и смертью

УЕФА открыл дело в отношении

УЕФА открыл дело в отношении "Лиона" после ответного матча ЛЕ с ЦСКА

Журналист Шевченко хочет побороться за кресло мэра Москвы

Журналист Шевченко хочет побороться за кресло мэра Москвы

В соединении ЮВО в Волгограде военные кинологи готовятся к окружному этапу конкурса «Верный друг»

В соединении ЮВО в Волгограде военные кинологи готовятся к окружному этапу конкурса «Верный друг»

Загрузка...



Лента новостей
Климкин предложил усилить давление на Россию - 13:30 Климкин предложил усилить давление на РоссиюМарина Тристановна утверждает, что ее жених честный и порядочный человек - 13:21 Марина Тристановна утверждает, что ее жених честный и порядочный человекПесков рассказал о поздравлениях, которые поступают Путину - 13:01 Песков рассказал о поздравлениях, которые поступают ПутинуСпилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане Джонсе - 13:00 Спилберг назвал дату начала съемок пятого фильм об Индиане ДжонсеЗвезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-Йорк - 12:56 Звезда «Секса в большом городе» намерена возглавить Нью-ЙоркПрезидент Польши вслед за Трампом отказался поздравлять Путина - 12:51 Президент Польши вслед за Трампом отказался поздравлять ПутинаВ Англии нашли фундамент собора XI века - 12:49 В Англии нашли фундамент собора XI векаВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ - 12:49 ВС РФ отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБЗахарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»? - 12:49 Захарова прокомментировала слова Макаревича о «злобных дебилах»?Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборов - 12:49 Николя Саркози задержан по делу о финансировании выборовИсландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру Британии - 12:49 Исландия допустила бойкот ЧМ-2018 по примеру БританииВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты - 12:48 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалютыРада не утвердила повестку дня и ушла на перерыв - 12:42 Рада не утвердила повестку дня и ушла на перерывФутболист "Зальцбурга" Даббур потерял сознание во время матча - 12:35 Футболист
Последние новости
Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России - 15:03 Польша объявила бойкот ЧМ-2018 по футболу в России «Аэрофлот» опроверг версию о задержке рейса из-за пьяного пилота - 15:02 «Аэрофлот» опроверг версию о задержке рейса из-за пьяного пилота ЦИК аннулировал итоги выборов президента РФ на семи участках - 15:02 ЦИК аннулировал итоги выборов президента РФ на семи участках Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах - 15:02 Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах Telegram отказался выполнять приказ ФСБ - 15:02 Telegram отказался выполнять приказ ФСБ В Госдуму внесен законопроект о регулировании краудфандинга - 15:01 В Госдуму внесен законопроект о регулировании краудфандинга Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами - 14:49 Командир новой военной операции на Донбассе не собирается вести переговоры с террористами KIA показала седан KIA Quoris нового поколения? - 14:43 KIA показала седан KIA Quoris нового поколения? Суд 19 апреля рассмотрит иск Минспорта на 610 млн руб к строителю стадиона в Самаре - 14:36 Суд 19 апреля рассмотрит иск Минспорта на 610 млн руб к строителю стадиона в Самаре Портал экстрасенсов, предсказавший уход из жизни Хокинга, обнародовал «список смерти» - 14:29 Портал экстрасенсов, предсказавший уход из жизни Хокинга, обнародовал «список смерти» ФСБ России разрешила себе читать переписку граждан - 14:09 ФСБ России разрешила себе читать переписку граждан Мелания больше не злится на Дональда Трампа из-за измен - 14:01 Мелания больше не злится на Дональда Трампа из-за измен Учения прошли на военно-морской базе в Кронштадте - 13:43 Учения прошли на военно-морской базе в Кронштадте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"