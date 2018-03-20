Тайный агент - 2 сезон. 5 выпуск - Школа (19.03.2018)

Добавлено: 20 мар 2018 в 14:28 ,

Таємний агент 2 сезон 5 серия Школа последний выпуск 19 марта. Журналист проекта Таня Буренко устроится на работу в школу психологом, чтобы выяснить – обращаются ли к нему ученики за помощью или советом. Команда продолжает свое расследование. Таня Буренко увидела «работу» психолога с детьми в классах. Агент Кристина Пасечник, при помощи эксперта по разрешению конфликтов, проверила квалификацию школьного психолога. Каждый выпуск проекта – это отдельный фильм-расследование, который изнутри покажет зрителю секреты заводов и фабрик, баров и ресторанов, супермаркетов, детских лагерей, рынков.















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