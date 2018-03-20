Тайный агент. Пост-Шоу - 5 выпуск - Школа (19.03.2018)

Тайный агент. Пост-Шоу 5 серия Школа последний выпуск 19 марта. Журналист проекта Кристина Пасечник выясняла качество еды в школьных столовых города и школьных столовых села. Что узнала агент проекта. А Таня Буренко решила выяснить уровень безопасности в школах Киева. А ведущая проекта Катя Павлюченко провела эксперимент, в результате которого ей удалось «похитить» ребенка. На Украину надвигается последний арктический циклон. Завтра Украину накроют завершающие метели. Новый циклон придет с Балтики, будет двигаться через Одессу и Днепр на Харьков.









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