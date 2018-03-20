Telegram отказался выполнять приказ ФСБ

Представляющий интересы Telegram юрист «Агоры» Рамиль Ахметгалиев сообщил, что администрация мессенджера не собирается выполнять требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которая ждет предоставления ключей для дешифровки переписки пользователей.

Telegram не ответил на запрос ФСБ и «считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», цитирует Ахметгалиева ТАСС.

Юрист напомнил, что отказ передать ключи для дешифровки по закону влечет за собой штраф (ранее Telegram уже штрафовали за то же самое), а для блокировки мессенджера требуется, чтобы Роскомнадзор отдельно обратился в суд и получил соответствующее разрешение.

Ранее 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ с требованием признать незаконным приказ о передаче ключей для дешифровки пользовательских сообщений. Вскоре после этого Роскомнадзор предупредил администрацию мессенджера о том, что у нее есть 15 дней для выполнения приказа. СМИ напомнили, что по закону это предупреждение является первым этапом блокировки интернет-ресурса.