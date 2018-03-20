Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп не планировал поздравлять президента РФ Владимира Путина с его победой на президентских выборах в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Напомним, на прошедших 18 марта президентских выборах действующий российский лидер набрал, по последним данным, 76,69% голосов.

В Белом доме отметили: «Он (Трамп) сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано».

Ранее Владимира Путина поздравили с победой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава японского правительства Синдзо Абэ, президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер.

Поздравительную телеграмму Владимиру Путину направила также канцлер ФРГ Ангела Меркель.