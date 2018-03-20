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Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах


Добавлено: 20 мар 2018 в 08:44, Категория: Новости на сегодня
Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп не планировал поздравлять президента РФ Владимира Путина с его победой на президентских выборах в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Напомним, на прошедших 18 марта президентских выборах действующий российский лидер набрал, по последним данным, 76,69% голосов.

В Белом доме отметили: «Он (Трамп) сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано».

Ранее Владимира Путина поздравили с победой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, глава японского правительства Синдзо Абэ, президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер.

Поздравительную телеграмму Владимиру Путину направила также канцлер ФРГ Ангела Меркель.



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Добавлено: 20 мар 2018 в 08:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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