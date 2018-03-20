Трамп провёл телефонный разговор с Путиным: кто кому звонил

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации, сообщает NBC News, ссылаясь на свои источники в Белом доме.

Дополнительно сообщается, что телефонный разговор между главами двух государств состоялся 20 марта.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп «не заметил» победы Владимира Путина в выборах президента РФ, прошедших 18 марта. Представитель в Белом доме сообщил журналистам, что звонок в Кремль в планах главы Белого дома не значится.

О том, что президент Польши Анджей Дуда отказался поздравлять Владимира Путина с переизбранием на новый срок, мы писали здесь