Трамп заявил, что за взрывами в Остине стоят «больные люди»

Американский президент Дональд Трамп назвал серию взрывов в Остине «ужасной» и добавил, что те, кто несет за это ответственность, являются «больными людьми».

Слова президента США во вторник приводит американский телеканал Fox News.

«Взрывы в Остине ужасны... Это однозначно очень и очень больной человек или, может быть, люди. Больные люди», - заявил глава государства, в частности.

Напомним: ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила, что к настоящему моменту власти не пришли к выводу, что серия взрывов в городе Остин как-тот связана с терроризмом.

Взрывы в Остине происходили на протяжении последних нескольких дней. Жертвами стали несколько человек, кроме того, есть пострадавшие. Правоохранительные ведомства в США объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая выведет власти на след подрывников.

Trump: Texas bomber is 'very sick,' says 'we will get to the bottom of it' https://t.co/SbphlBjk9v pic.twitter.com/B6wwp7YDu6

— Fox News (@FoxNews) 20 марта 2018 г.