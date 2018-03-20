Участник Матча всех звезд НХЛ защитник "Каролины" Хэнифин выбыл с сотрясением мозга

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Защитник "Каролины" и участник Матча всех звезд НХЛ-2018 Ноа Хэнифин получил сотрясение мозга во время игры регулярного чемпионата и выбыл на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте лиги.

Хэнифин травмировался в третьем периоде субботнего матча с "Филадельфией". Игрок не поехал вместе с командой в Нью-Йорк на игру с "Айлендерс", которая прошла в воскресенье, а уже в понедельник ему поставили диагноз. Сроки его восстановления пока не определены.

Хэнифин в текущем сезоне вышел на лед в 71 матче "Каролины", набрал 29 очков (8 голов и 21 передача). 21-летний игрок также принял участие в Матче всех звезд.