Добавлено: 20 мар 2018 в 23:50 ,

Утро Пятницы 3 сезон 19 серия Кристина Макеева последний выпуск 20 марта. Настасья Самбурская приготовит овсянку с йогуртом. Марьяна Ро испробует на себе монорозовый тренд в макияже. Василий Смольный расскажет о плюсах и минусах готовой еды. Денис Гусев поможет правильно сделать выпады с гантелями. Аяз Шабутдинов научит добиваться поставленных целей. В гости к Маше Иваковой и Лере Дергилевой придет фотограф Кристина Макеева, которая раскроет секрет идеального фото. Маша Ивакова и Лера Дергилева помогут проснуться и зарядиться положительной энергией на целый день. Нас ждут любимые рубрики о правильном питании, моде, секретах красоты и полезные лайфхаки.



ТЭГИ: Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018) новый выпуск, Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018), Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018) онлайн, Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Утро Пятницы - 3 сезон, 19 выпуск - Кристина Макеева (20.03.2018) онлайн