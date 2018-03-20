В Бельгии за баснословные деньги продали алмаз весом 910 карат (ФОТО)

Природный алмаз «Легенда Лесото» весом 910 карат, который был найден в шахте высокогорного королевства Лесото на юге Африки, ушел с молотка в бельгийском городе Антверпен за 40 миллионов долларов.Как говорится в сообщении горнодобывающего предприятия Gem Diamonds, имеющего листинг акций на Лондонской бирже, камень отличается «исключительным качеством». Обнаружение гигантского алмаза способствовало самому большому повышению курса акций компании более чем за 7 лет.Этот камень — пятый по величине из всех когда-либо добытых алмазов. По размеру он больше мяча для гольфа, но меньше теннисного. Кто стал счастливым обладателем «Легенды Лесото», предприятие не сообщает.Алмаз был обнаружен в январе в шахте «Летсенг», которая находится на севере Лесото – маленького королевства, окруженного со всех сторон территорией ЮАР. Gem Diamonds принадлежит целых 70 % месторождения в горах Малути, в то время как правительству Лесото только 30 %. Согласно компании, горнорабочие нашли уже больше 60 драгоценных камней весом минимум 100 карат.