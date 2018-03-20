В Думе отказались приравнять сожительство к браку

Комитет Государственной Думы РФ по законодательству не поддержал поправки сенатора Антона Белякова в Семейный кодекс, приравнивающие сожительство к официальному браку, сообщает РБК.

Напомним, в конце января Антон Беляков внес соответствующие поправки на рассмотрение нижней палаты российского парламента. По задумке автора закона, сожительство следует приравнять к официальному браку в случае соблюдения ряда условий: мужчина и женщина должны проживать совместно в течение пяти лет и вести общее хозяйство, а при наличии у пары общего ребенка срок совместного проживания, приравнивающий незарегистрированные отношения к браку, предлагалось сократить до двух лет.

Однако в думском комитете сочли, что принятие таких поправок повлечет существенное ограничение прав граждан, поскольку заключение брака в ЗАГСе подразумевает «сознательный выбор».

Глава комитета Павел Крашенинников также отметил: «Предложенные в законопроекте признаки фактических брачных отношений размыты: неясно, кто и с какого момента установит факт наличия такого брака (суд, нотариус, другие государственные органы или лица). А этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью».